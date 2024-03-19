ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بولندا: هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية بعد فقدان الاتصال بها

طائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية، عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية من نوع "MQ9 Reaper" على الأراضي البولندية.

وأشارت القيادة في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إلى أنه "حدث بالقرب من مدينة ميروسلافيتس بعد الساعة 23 يوم 18 مارس هبوط اضطراري لطائرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تنفذ تحليقات في الأجواء البولندية".

وأكدت أن الهبوط نفذ "وفقا للإجراءات المتبعة في منطقة آمنة خالية من السكان"، مشيرة إلى أن قوات الدرك قامت بتأمين المكان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان الاتصال بالطائرة المذكورة.

بولندا هبوط اضطراري طائرة مسيرة أمريكية