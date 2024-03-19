المعمل الجنائي يعاين حريقا هائلا في شركة مواد غذائية بإمبابة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول نشوب حريق بشركة للمواد الغذائية بإمبابة، وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق قد التهم محتويات الشركة من الكاراتين التي تحوي مواد غذائية والتي تفحم معظمها، ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق.

بدأ الحادث بتلقى الإدارة العامة للحماية المدنية، اشاره من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بشركة مواد غذائية بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة إمبابة، الي محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن حريق هائل نشبَّ داخل الشركة ما أسفر عن تفحم كميات كبيرة من محتوياته، وذلك وسط جهود الحماية المدنية للسيطرة على نيرانه.

تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.