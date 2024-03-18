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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا أرساني يحضر اجتماع الأسرة والشباب بكنيسة أبي سيفين بأمستردام

ارشيف
ارشيف
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بارك الانبا ارساني اسقف هولندا مساء اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري اجتماع الاسرة والشباب بكنيسة القديس العظيم ابي سيفين بالمركز الثقافي بامستردام. 


بدأ الاجتماع بمجموعة من الترانيم وهنأ الانبا ارساني الحضور بمناسبة بدء الصوم الكبير وبعد ذلك القي  كلمة روحية بعنوان " الصوم ".
 

كما اجاب علي اسئلة الحضور وتحدث ايضا عن زيارته الي مصر في مطلع هذا الشهر.
 في نهاية الاجتماع قدم القمص متاؤس بشارة هدية تذكارية باسم الاجتماع  الانبا ارساني عبار عن البوم صورة لزيارة الانبا ارساني الاخيرة الي مصر ومكونات زيت الميرون ال ٢٧.

جدير بالذكر ان هذا الاجتماع يعقد اسبوعيا يوم الاثنين  بكنيسة ابي سيفين بامستردام ابتداء من الساعة السابعة مساء

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