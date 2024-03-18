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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

صلاة الغفران لبدء الصوم الأربعيني المقدس في كنيسة القديسين قسطنطين

ارشيف
ارشيف
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تقدم البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث اليوم خدمة صلاة النوم الصغرى المسائية وصلاة الغفران في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة في البطريركية، حسب الطقس الكنسي يوم أحد مرفع الجبن قبل بدء الصوم الأربعيني المقدس.

بعد الصلاة قام البطريرك بالركوع وقراءة صلاة الغفران مع الأساقفة والآباء والرهبان ثم بطلب الصفح من بعضهم البعض بتقبيل الأيادي تواضعًا مُهيئين النفوس لبدء الصوم المقدس وإستقبال آلام المخلص يسوع المسيح وقيامته المجيدة.

يذكر أن آباء أخوية القبر المقدس يعتكفون في قلاياتهم في الثلاثة أيام الأولى من الصوم المقدس إبتداءً من يوم “الإثنين النظيف” للصلاة وتبقى ابواب البطريركية مغلقة حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الأول للصوم.

 

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