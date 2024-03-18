رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد البارى للتعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية، ومديرى عموم التخطيط والمتابعة والشئون المالية والاحتياجات.

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع التقرير المقدم من المحاسب أيمن بدر مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة حيث تم استكمال تمويل المرحلة الثالثة من بنك الاشتثمار القومي (خزانة عامة) في خطة العام الى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كما تم مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمناقلات والتعديلات المطلوبة للموازنة الاستثمارية من المشروعات بطيئة التنفيذ للمشروعات سريعة التنفيذ في خطة نفس العام المالي، وأكد رئيس الجامعة على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات والاحتياحات اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال القائمة.