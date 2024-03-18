نجوى فؤاد: "وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز كسرتلي ضهري"

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أزماتها بعد رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، متابعة: "جابولي مرض الغضروف كانوا أسره لي وبحبهم كثيرًا جدًا ومرت بأزمة كبيرة بعد وفاتهم ضهري اتكسر بعد وفاتهم".

وأضافت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "سمير صبري التؤام بتاعتي وبيت أسرته جنب بيت أبويا"، مشددة على أن دلال عبدالعزيز قبل وفاته بيومين قدمت لها الهدية.

وأشارت إلى أنها كانت على اتصال مع الفنانة دلال عبدالعزيز طوال فترة مرضها بفيروس كورونا، "ليه مشيوا بدري وسابوني.. الله يرحمهم".

ونوهت بأن دنيا وإيمي سمير غانم مازالوا يتعاملون معها بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها دلال عبدالعزيز بها.