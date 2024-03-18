المطران جان ماري شامي يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل المطران جان ماري شامي النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في مصر والسودان وجنوب السودان، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، ووفد من المجلس ضم القس الدكتور رفعت فكري الأمين العام المساعد ، ومنسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري وذلك في مقر البطريركية - القاهرة.

طغت على اللقاء مواضيع مثمرة تراوحت بين الاجتماع والبيئة والكنيسة.

بداية اللقاء، قدم الأمين العام الدكتور مجلس عبس شرحاً مستفيضاً عن المجلس والعائلات الكنسية التي ينتمي إليها، ونشاطاته وتطلعاته لا سيما في السنة الخمسين لتأسيسه مؤكداً ان نشاطات هذه السنة تصب في إطار التفكير والصلاة. والتأمل والاستشراف.

وأوضح أن المجلس هو في سياق التحضير لجملة نشاطات في أكثر من دولة ومن ضمنها مصر، كما سيتم العمل على إعادة تفعيل دور مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وبما ان المطران جان ماري شامي متخصص في ملف البيئة، اطلعه الأمين العام على النشاطات التي يقوم بها المجلس في هذا الإطار، متمنّياً أن يصار الى التعاون مع سيادته في مصر للغاية نفسها.

من جهته، عبرالمطران جان ماري شامي عن اعتزازه بما قدمه الأمين العام الدكتور ميشال عبس عن عمل المجلس ورؤيته المستقبلية، مثنياً على النشاط الذي سيقام بمصر لمناسبة اليوبيل الخمسين لتأسيس المجلس، كما رحب بفكرة إعادة تفعيل مكتبه.

وابدى تعاونه مع المجلس لكل ما يريده في المواضيع البيئة والاجتماعية انطلاقاً من خبرته وعمله في هذه المواضيع.

وشدد المطران جان ماري شامي أن الكل يعمل من أجل الخير وتفعيل المحبة ومد جسر التواصل بهدف تعزيز العائلة الواحدة. وهذا ما يقوم به أيضاً مجلس كنائس الشرق الأوسط.