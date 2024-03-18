العراق يؤكد التزامه بتخفيض الصادرات النفطية طوعًا

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين التزامها بتخفيض الصادرات النفطية طوعًا، مؤكدة دعم العراق لجهود منظمة أوبك+ في تحقيق استقرار الأسواق النفطية.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته وكالة الأنباء العراقية أن العراق يسعى للتنسيق مع الدول الأعضاء في أوبك+ للمساهمة في استقرار السوق، وذلك عبر خفض صادراته للأشهر القادمة، بهدف تعويض الزيادة المسجلة في الإنتاج خلال يناير وفبراير الماضيين.

وأكدت الوزارة أنه يتم التنسيق مع المصادر الثانوية لتأكيد هذا الالتزام وضمان تحقيقه في تقاريرهم المقبلة بشأن إنتاج دول أوبك+.