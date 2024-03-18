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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يعلن تجديد عقد أسامة جلال

أسامة جلال لاعب بيراميدز
أسامة جلال لاعب بيراميدز
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أعلن نادي بيراميدز تجديد عقد أسامة جلال قلب دفاع الفريق ومنتخب مصر ليستمر اللاعب الدولي الشاب في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وقال النادي في بيان رسمي:  قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.

ويعد أسامة جلال واحدا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع النادي وحرمته الإصابة من التواجد في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الأول في كوت ديفوار.

وسبق لأسامة جلال أن توج مع المنتخب الوطني للشباب بلقب بطولة أفريقيا تحت ٢٣ سنة بالقاهرة عام ٢٠١٩، كما خاض مع المنتخب الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٢.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز أن أسامة جلال جدد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة. 

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