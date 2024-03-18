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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان تلك الذكرى الغالية على قلب كل مصري وعربي، التي حققت فيها العبقرية العسكرية المصرية نجاحاً أذهل العالم، حيث نجحت قواتنا المسلحة الباسلة في عبور قناة السويس وحطمت خط بارليف المنيع في مثل ذلك اليوم عام 1393هـجرية - منذ ٥٢ سنة - الموافق السادس من أكتوبر عام 1973ميلادية، وكانت سبباً في استعادة أرض سيناء الحبيبة من يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وسألوا  المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة على الرئيس بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى مصرنا العزيزة بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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