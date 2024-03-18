بالشمسية.. محافظ دمياط تتفقد إنشاء الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم الإثنين بمتابعة الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، مستخدمةً “شمسيه” أثناء هطول الأمطار.

حيث اطلعت " المحافظ " خلال زيارتها للموقع آخر التطورات بالمبنى الذى تم انشاؤه على مساحة 1470م٢ ليتضمن دور أرضى و3 أدوار متتالية ودور خدمات ، ليتضمن جراج ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والادارات والأقسام المختلفة، كما ناقشت المراحل المقبلة للمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل، كما وجهت بضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمركز التكنولوجي وذلك تمهيدًا لفرشه وتجهيزه.