رئيس وزراء العراق يؤكد لـ "جروسي" رغبة بلاده في مزاولة النشاط السلمي بالطاقة الذرية

أعرب رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية ومزاولة نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية.



جاء ذلك خلال لقاء السوداني مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو جروسي، وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، حيث أكد تطلع العراق إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية.



وتلقى رئيس وزراء العراقي دعوة لحضور قمة الطاقة النووية التي ستعقد في (بروكسل) الشهر الجاري، مؤكدا أن بلاده أودعت لدى الوكالة متطلبات الانضمام لاتفاقية الأمان النووي نهاية العام الماضي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، متطلعة للدخول مجددا في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية.



وقال: "إن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية، لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدرا للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة".

من جانبه، أعرب جروسي عن تقديره لتعاون العراق مع الوكالة والتي تعد من الدول الرائدة بهذا التعاون، في حين أعلن الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية.

وأكد تطلعه لزيارة الوفد العراقي إلى مقر الوكالة في الأسابيع المقبلة للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية.

