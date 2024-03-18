الداخلية السعودية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه حرصًا من وزارة الداخلية السعودية على المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين وتسهيل أداء النسك والصلاة بأمن ويسر وسهولة وطمأنينة، خلال شهر رمضان المبارك 2024-1445، أطلقت قوات أمن العمرة دليلًا إرشاديًا تحت شعار “يسر وطمأنينة” يشمل على رمز الإستجابة السريع “الباركود”، حيث يؤدي الإقبال الكبير لأداء العمرة ، والصلاة بالمسجد الحرام ، خلال شهر رمضان المبارك إلى ارتفاع كبير في كثافة الزوار بالمسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه مما يقتضي تنفيذ تدابير وإجراءات مرورية لتنظيم نقل المعتمرين والمصلين إلى الحرام وإدارة حركتهم في المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه .

وأوضح حنفي أن “الباركود” الإرشادي يشمل كيفية الوصول إلى المسجد الحرام للقادمين لأداء مناسك العمرة والصلاة، سواء بحافلات النقل الجماعي، أو سيارات الأجرة ، أو محطة القطار، او النقل الترددي، أو السير على الأقدام، او السيارات الخاصة ، ويشمل أيضاً ماذا يجب أن تعرف قبل أن تتجه إلى المسجد الحرام، والمحافظة على سلامة المعتمرين والمصلين وتسهيل وتيسير وصولهم الى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام وذلك خلال شهر رمضان المبارك خاصة في أوقات صلاة الجمعة وصلاة المغرب والعشاء والتراويح والتهجد خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان .

وأفاد حنفي، بأن إرشادات الحركة بالمسجد الحرام وساحاته تحت شعار “لسلامتك ساهم معنا” في مراعاة الالتزام باتجاهات حركة السير التي يحددها رجال الأمن، والالتزام بإتجاه حركة السير عبر أبواب المسجد الحرام وفق ماتحدده اللوحات الإرشادية عليها، وعدم إرباك حركة المشاة بالصلاة والتجمع في ممرات الحركة بالمسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، أو إفتراشها، مع مرعاة التدفقات القادمة من مواقف السيارات إلى محطات النقل العام المحيطة بالحرم، وتمكين جموع المعتمرين والمصلين الذين لا يمكنهم الوصول إلى الحرم وساحاته الخارجية من أداء الصلوات المفروضة فقط في الأماكن المخصصة لذلك .

