برلماني يكشف أهمية القمة المصرية الأوروبية

أكد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في القاهرة، بحضور قادة ورموز الدول الأوروبية وممثلي الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، كشفت دور مصر المحوري إقليميًا ودوليًا، وستأتي بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الأشقر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن القمة المصرية الأوروبية ستحقق زخمًا كبيرًا في العلاقات بين مصر وأوروبا، وستفتح مجالات مختلفة للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى قوة العلاقات المصرية الأوروبية، والتي يحكمها تاريخ كبير من التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة مصر إلى مكانتها المرموقة.

وقال النائب، إن تناول القمة الأوضاع الإقليمية، وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي، يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، ويفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم بأسره.