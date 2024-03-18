سؤال برلماني بشأن حريق استوديو الأهرام

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حول كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة.

وقالت “الجزار”، لقد فوجئ الشعب المصري بكارثة مروعة بسبب هذا الحادث الذى جاء وفي غير العادة وقبل موسم الحرائق الذي يكون في فصل الصيف بسبب الحر وبسبب أجهزة التكييف اندلع الحريق في استوديو الأهرام فى الليل وأنا كلي حزن عما يحدث لمقدرات مصر الثقافية التاريخية من إهمال أتوجه بأسئلتي الى وزيرة الثقافة كالتالي :

أولا : بعد حرائق الأوبرا المصرية القديمة التي لاتقدر قيمتها بثمن وتحولت لجراج الأوبرا القبيح وبعد حريق مسرح البالون والمسرح القومي وغيره ومع تغييرات الحكومات لم يتوقف الإهمال ولم تتوقف الحرائق ودائما بعد التحقيقات كان المتسبب الأول في هذه الحرائق هو الماس الكهربائي بالرغم أن السبب الرئيسي للحرائق هو الفساد والإهمال والسرقة لإخفاء السرقات ومع ذلك لم تستطيع أجهزة البحث والتحقيق من تقديم المسؤولين المتهمين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو كان نتيجة الإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤلين للمحاسبة

فهل ستسفر التحقيقات هذه المرة وتقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد إتهامات بالعمد أو بالتقصير والإهمال لمسؤلين في أستوديو الأهرام ؟

ثانيا : إن هذا الحريق كشف عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل مثل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية بالرغم من التنبيه مرارا وتكرارا علي التأكيد علي توفر وسائل الحماية والسلامة اللازمة فما هي الأسباب والملابسات الخاصة بـاندلاع هذا الحريق ؟

مع نشر نتيجةً التحقيقات علي الشعب وكشف جميع الحقائق عن كارثة الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام وامتد للعمارات المجاورة

ثالثا: ما هي حجم التلفيات التى وقعت داخل الاستوديو بسبب هذا الحريق ؟

رابعا: ماهى التعويضات التى سوف تقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع مايمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها ؟

خامسا: هل باقى المواقع الفنية والتاريخية بها وسائل الأمان لإخماد مثل هذه الحوادث فى المهد ؟

سادسا: هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة ؟



سابعا: أطالب من رئيس مجلس الوزراء بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين احترقت منازلهم لحين إصلاح الحكومة للشقق وإعادة الشيء لأصله والمبلغ الذي تم صرفه من الحكومة (١٥ ألف جنيه) لكل أسرة استئجار شقق في المنطقة لا يكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة فلا داعي أن نظلم السكان بسبب إهمال الحكومة

وطالبت من الحكومة إقرار التعويضات العادلة والمناسبة لتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف علي سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني كما أطالب برجوع الإستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وإعادة الشيء لأصله وتحديد تاريخ بدء الإصلاحات والتجديد وافتتاحها لتستمر إستديوهات الأهرام في العطاء للثقافة والفن والإبداع المصري

وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بشخصهما للرد علي الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة