بوريل: إسرائيل تتسبب في مجاعة وتستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إسرائيل تتسبب في مجاعة وتستخدم التجويع سلاح حرب في غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف.

وأضاف "بوريل" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون، بالرغم من أننا نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه".

وتابع: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود، ولنكن صريحين ولنقولها علنا إن المجاعة يتم استخدامها سلاح حرب.