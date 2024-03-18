نتائج قرعة دورة كرة القدم الرمضانية للمصالح الحكومية بالعريش

تنظم كلية التربية الرياضية جامعة العريش الدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع شمال سيناء.

وشهدت الكلية القرعة العلنية لإثنى عشر فريقا، موزعة على أربع مجموعات،

وأسفرت القرعة على الآتي:

المجموعة الأولى فريق مديرية الصحة و مجلس مدينة العريش و فريق ديوان عام المحافظة،

والمجموعة الثانية

فريق جامعة العريش و الشباب والرياضة و فريق الجمرك ،

والمجموعة الثالثة

فريق أسمنت سيناء و شركة هو الكهرباء و فريق مديرية الزراعة،

والمجموعة الرابعة

مديرية التربية والتعليم و هيئة البريد و فريق التنظيم والإدارة.

ووجه الدكتور حسن الدمرداش الشكر للفرق المشاركة وأكد على ضرورة التمسك بروح المشاركة والمنافسة الرياضية الراقية وان الجميع فائزين، ،وهنأهم بالشهر الفضيل.

