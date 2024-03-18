أمين عام كنائس الشرق الأوسط يلقي محاضرة بمعهد الدراسات القبطية حول الحداثة

القي الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ،محاضرة في معهد الدراسات القبطية في القاهرة، تحدث عن الحداثة ومقوماتها، وأبرز خصائص مجتمعها، وما هي التحديات المسكونية في مجتمع الحداثة والتغيرات التي تسيطر على حياتنا.

قدم المحاضر كل من الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح وعميد معهد الدراسات القبطية الدكتور إسحاق عجبان، وحضر وكيل معهد الدراسات القبطية الدكتور عادل فخري، رئيس قسم القانون الكنسي في معهد الدراسات القبطية الدكتور جورج نيقولا، وطلاب قسمي العلاقات الكنسية والمسكونية واللاهوتية في المعهد وآباء كهنة.

ورحب الدكتور اسحق عجبان بالدكتور ميشال عبس واصفاً إياه بالقامة الفكرية المثقفة المنفتحة التي تغني المعهد وتصقل طلابه بالقيم والمعرفة.

وقدم الدكتور جرجس صالح، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، مستعرضاً أبرز محطات سيرته الذاتية التي تخط طريق من القيم والمنارة العلمية التي لا حدود لها.

وبدوره تحدث الدكتور ميشال عبس بإسهاب عن الحداثة بأبعادها كافة، الإنسانية، البيئية، الاجتماعية، الإلكترونية، وتحديات المسكونية في مجتمع الحداثة التي تتمحور حول العولمة، تصاعد العلمانية في مفهومها الخاطئ، التمييز العنصري، الفقر، العنصرية، صراع الايديولوجيات وغير ذلك.

وتطرق الدكتور ميشال عبس إلى المدنية والأسرة في مجتمع الحداثة والعلاقات بين الناس التي باتت مفقودة، الخصوصية، الأنا الجامحة، تهميش العائلة.

وأشار “عبس ” إلى آفات مجتمع الحداثة والتحديات التي تواجه المسكونية في مجتمع الحداثة.

فيما تفاعل الطلاب مع المحاضرة وأصغوا بإمعان الى الشرح المستفيض وطرحوا عدة تساؤلات على الدكتور ميشال عبس.

في ختام المحاضرة، قدم الدكتور إسحاق عجبان للمحاضر هدية تذكارية هي عبارة عن صليب مقدس.

وقام الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس برفقة عدد من أساتذة المعهد بزيارة على القسم الفني في المعهد مطلعاً على أعمال الطلاب ونشاطاتهم الثقافية.

تجدر الإشارة، إلى أن معهد الدراسات القبطية هو معهد اكاديمي علمي وتعليمي متخصص في دراسة جوانب الحضارة والتراث والثقافة القبطية، بكل ما تشمله من فكر ولاهوت، ولغة وأدب، وتاريخ ومجتمع، وفن وموسيقى وعمارة.

ويشمل على ثلاثة عشر قسماً تندرج في ثلاث مجموعات هي:

مجموعة أقسام العلوم الكنسية وتشمل: قسم العلوم اللاهوتية، قسم اللغة القبطية، قسم الألحان والموسيقى القبطية، قسم القانون الكنسي، وقسم العلاقات الكنسية والمسكونية.

أما مجموعة أقسام التراث القبطي فتتضمن: قسم الفن القبطي، قسم الآثار القبطية، قسم العمارة القبطية، وقسم التراث الشرقي المسيحي.

في حين تتكون مجموعة أقسام العلوم الإنسانية من : قسم التاريخ القبطي، قسم الاجتماع والتربية، قسم الدراسات الإفريقي، وقسم الدراسات الإعلامية.