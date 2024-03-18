ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا في اتجاه بحر اليابان

صاروخًا باليستيًا
صاروخًا باليستيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية اطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وهذا الإطلاق لصاروخ يُعتقد أنه بالستي، هو الثاني من نوعه الذي تنفذه بيونغ يانغ عام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي. 

ويأتي الاختبار بعد أيام قليلة على اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية الواسعة النطاق "درع الحرية" التي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوية. وقد تضاعف عدد القوات المشاركة مقارنة بعام 2023.

وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أنهما ستدفعان "ثمنا باهظا" للمناورات، قبل أن تعلن أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على مناورة مدفعية واسعة النطاق شاركت فيها وحدات حدودية "تضع عاصمة العدو في متناول أيديها".

كوريا الشمالية صاروخا بالستيا اليابان كوريا الجنوبية