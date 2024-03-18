مدينة مصر تطلق شهادة ضمان "ثقة" لأول مرة للقضاء على تحديات وديعة الصيانة

تواصل مدينة مصر ابتكاراتها من خلال شهادة ضمان "ثقة" التي تقدم ضمان لصيانة التجمعات السكنية لمدة تصل إلى 20 عاما من استلام الوحدة

القاهرة في 17 مارس 2024- أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق أحدث ابتكارات Madinet Masr Innovation Labs، الذراع المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري في مصر وهي شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها، شهادة "ثقة" كبديل مبتكر لوديعة الصيانة. وتهدف شهادة "ثقة" لتقديم حل جذري لإحدى أكبر التحديات التي يواجهها العملاء في مجال العقارات، وهي المطالبة بسداد فروق مصروفات الصيانة التي يتم دفعها بعد مرور أعوام قليلة من استلام الوحدة. ومن خلال شهادة "ثقة"، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل في صورة" شهادة ضمان" بدلا من "وديعة صيانة"، بدون المطالبة بأي زيادات او فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠عام من تاريخ استلام الوحدة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف لدفع عجلة النمو في مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة.

وتعد شهادة "ثقة" الأولى من نوعها داخل السوق العقاري المصري، فهي تغطي صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالي الحفاظ على قيمة الوحدات في المستقبل.

وتُعد وديعة الصيانة من أكبر تحديات قطاع العقارات في مصر، حيث يدفع العميل ما بين 8% إلى 10% من قيمة الوحدة قبل استلامها، ثم يبدأ المطور في المطالبة بفروق مصاريف الصيانة بعد مرور أعوام قليلة من التسليم، مما يشكل عبء على العميل نظرا لعدم وضوح نسبة الزيادة في الفروق وخصوصا مع المتغيرات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تلغي شهادة "ثقة" وديعة الصيانة وتقدم ضمانًا للصيانة لمدة تصل الي 20 عامًا من تاريخ الاستلام، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوح لملاك الوحدات، حيث يقوم العميل بدفع قيمة شهادة الضمان مرة واحدة فقط.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نفتخر في مدينة مصر بريادتنا في إطلاق حلول ومفاهيم مبتكرة لتذليل العقبات أمام العملاء لاقتناء العقار وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والدفع بسوق التطوير العقاري إلى الأمام وآفاق المستقبل. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع خطة الشركة التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصري وخلق حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العملاء مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عامًا في القطاع العقاري المصري، مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر". وأضاف" شهادة "ثقة" هي أحدث ابتكارات Madinet Masr Innovation Labs، لحل تحديات وديعة الصيانة الدائمة بين المطور العقاري والعميل، وهي نظام سيحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل عبء سداد فروق الصيانة".

ومن جانبه علق صلاح قطامش، نائب أول للرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية والاستثمارات لشركة مدينة مصر قائلا:" تأخذ شركة مدينة مصر دائما زمام المبادرة في مواجهة التحديات التي تواجه سوق العقارات المصري، حيث تعمل على ابتكار حلول فعالة وذلك ضمن خططها التوسعية للنهوض بالاقتصاد، وقيادة سوق العقار المصري لتلبية احتياجات العملاء. وتعد شهادة "ثقة" ثالث ابتكار Madinet Masr Innovation Labs التي تهدف لتغيير مفهوم شراء العقار وامتلاكه داخل السوق المصري، والتي سبق وقدمت منصة "طوبة"، الأولى من نوعها لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار في العقار بأنظمة مختلفة ومنصة "SAFE" وهي أول وأكبر منصة للملكية الجزئية في مصر."