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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الحلقة السابعة من مسلسل المعلم.. عنتر يحرض العمروسي لقتل مصطفى شعبان

مصطفى شعبان ومنذر
مصطفى شعبان ومنذر رياحنة
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بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "المعلم" اجتماع تجار سوق السمك "عنتر" الشخصية التي يجسدها منذر رياحنة ووالدته سلوى خطاب وزوجها "شداد" الشخصية التي يقدمها طارق النهري وانتصار حتى يخططون للتخلص من "المعلم" شخصية مصطفى شعبان أثناء توجهه إلى السويس من أجل جلب السمك للمعلم بشر.

تصاعدت الأحداث واتفق عنتر مع العمروسي للتخلص من المعلم، وشهدت الحلقة أيضًا محادثة بين المعلم وزوجته زمزم، قبل سفره إلى السويس وطلبت منه أن يقول لها كلام حب، خاصة إنها لم تخبره إصابتها بمرض السرطان.

يشارك في بطولة مسلسل المعلم كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم الحلقة السابعة الفنان مصطفي شعبان