تعرف على نظام الصوم بحسب الكنيسة القبطية الكاثوليكية في السنة اللِيتُرْجيَّة

تستعرض "البوابة نيوز" نظام الصوم بحسب الكنيسة القبطية الكاثوليكية في السنة اللِيتُرْجيَّة:

تنص المادة 94 (ق.882): يجب على المؤمنين في أيام التوبة أن يحفظوا الصوم بالطريقة التالية:

الفقرة 1: الصوم هو الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك. والصوم واجب في الأيام الآتية:

1- كل أيام الجمع على مدار السنة – إلاَّ في فترة الخمسين، وفي أيام الجمع التي تقع فيها أحاد الأعياد الآتية: الميلاد، الغطاس - الرسولين بطرس وبولس - انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء.

2- صوم الميلاد ومدته خمسة عشر يوماً.

3- صوم الرسل، ومدته أسبوع.

4- صوم السيدة العذراء ومدته خمسة عشر يوماً.

الفقرة 2: الانقطاع: الصوم الانقطاعي: هو الامتناع عن الأكل والشرب، من منتصف الليل إلى الظهر، إلى جانب الامتناع عن أكل اللحوم، وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وهو واجب في الأيام التالية:

1- برامون الميلاد وبرمون عيد الغطاس.

2- صوم نينوى، ومدته ثلاثة أيام.

3- الصوم الكبير ومدته أربعين يوماً.

4- أسبوع الآلام بأكمله بما فيه سبت النور.