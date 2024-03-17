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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تعرف على نظام الصوم بحسب الكنيسة القبطية الكاثوليكية في السنة اللِيتُرْجيَّة

ارشيف
ارشيف
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تستعرض "البوابة نيوز" نظام الصوم بحسب الكنيسة القبطية الكاثوليكية في السنة اللِيتُرْجيَّة:

تنص المادة 94 (ق.882): يجب على المؤمنين في أيام التوبة أن يحفظوا الصوم بالطريقة التالية:

الفقرة 1: الصوم هو الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك. والصوم واجب في الأيام الآتية:
1- كل أيام الجمع على مدار السنة – إلاَّ في فترة الخمسين، وفي أيام الجمع التي تقع فيها أحاد الأعياد الآتية: الميلاد، الغطاس - الرسولين بطرس وبولس - انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء.
2- صوم الميلاد ومدته خمسة عشر يوماً.      
3- صوم الرسل، ومدته أسبوع.
4- صوم السيدة العذراء ومدته خمسة عشر يوماً.

الفقرة 2: الانقطاع: الصوم الانقطاعي: هو الامتناع عن الأكل والشرب، من منتصف الليل إلى الظهر، إلى جانب الامتناع عن أكل اللحوم، وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وهو واجب في الأيام التالية:
1- برامون الميلاد وبرمون عيد الغطاس. 
2- صوم نينوى، ومدته ثلاثة أيام.
3- الصوم الكبير ومدته أربعين يوماً.   
4- أسبوع الآلام بأكمله بما فيه سبت النور.

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