البيت الأبيض: لا مصداقية من إسرائيل لحماية مدنيي رفح

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم يرَ خطة مصداقية من الحكومة الإسرائيلية بشأن حماية المدنيين في جنوب غزة إذا تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: أن الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية في رفح التي لا تتضمن خطة قابلة للتنفيذ وقابلة للتحقيق لرعاية المدنيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشاهد حتى الآن أي خطة من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الموضوع.

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الموافقة على خطط عملياتية لمعبر رفح.

وأطلق رئيس منظمة الصحة العالمية ووكالات المعونة الأخرى تحذيرات بشأن التوغل المحتمل في رفح، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين هناك قد نزحوا بالفعل ولا يمتلكون ملاذًا آمنًا.

وكانت شبكة 'سي إن إن' قد أوردت سابقة أفادت بمقتل سكان غزة الذين اتبعوا أوامر الإخلاء، ما يؤكد عدم ضمان سلامة المدنيين في هذه الظروف.