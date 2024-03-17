ارتفاع عدد ضحايا الأسرى الفلسطينيين لـ 14 شهيد منذ 7 أكتوبر

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاحد بارتفاع عدد الشهداء في صفوف الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 14 شهيدًا، نتيجة للتعذيب والتنكيل والتجويع، بالإضافة إلى الانتهاكات الطبية.

واستشهد الجريح المعتقل محمد أبو سنينة من القدس في مستشفى هداسا، بعد يوم واحد من إصابته واعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من سكان غزة وطفل وجريح، إضافة إلى أسرى محررين.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، وجنين، وطولكرم، ورام الله، والقدس وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال سيدة من سكان غزة مصابة بالسرطان، أثناء توجهها للعلاج في مدينة القدس لإتمام علاجها.

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت 7630 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.