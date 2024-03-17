حنان شرشار: مصر مستمرة في دعم ومساندة الأشقاء فى غزة

أكدت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح، يأتي لمساندة الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، والتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، جراء تعرضهم للانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، مما يعكس دور مصر التاريخي، كما يأتي في وقت دقيق للغاية خاصة بعد أن رأى العالم أجمع ما يقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

كما قالت إن مصر لم تتواري لحظة حول دعم ومساندة الاشقاء فى غزة، وقامت بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، وزيادتها بصفة مستمرة لتغطية احتياجات الأهالي في غزة في ظل ما يواجهونه من اعتداءات ومنع متعمد لوصول الأغذية والامدادات لهم من قبل إسرائيل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا قدمت جميع السبل والتسهيلات لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري في طريقها لقطاع غزة، وكذلك استقبال جرحى ومصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأضافت حنان شرشار، أن مصر لم تغلق المعبر منذ السابع من أكتوبر، كما أن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا فى تصريحات حاسمة وقاطعة، أن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية وترفض اي مخططات لتهجير الفلسطينيين ولن تغلق معبر رفح.

وطالبت حنان شرشار، المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل وفوري من أجل تحديد مسار آمن لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات اللازمة إلى المدنيين في فلسطين عبر معبر رفح، وتوفير حياة آمنه ومستقرة للشعب الفلسطيني