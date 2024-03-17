الفيلم التونسي الشكارة والبحر ينافس بمهرجان غينت السينمائي في بلجيكا

يشارك الفيلم التونسي القصير الشكارة والبحر للمخرج عزيز الشناوي في مهرجان غينت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ببلجيكا (18 - 24 مارس)، ويُعرض الفيلم يوم الاثنين 18 مارس الساعة 8 مساءً.

وتدور أحداث الفيلم حول مريم، امرأة ثلاثينية تقرر الذهاب في إجازة، لكنها تعثر على جثة رجل إفريقي غارق أمام شرفتها، وعلى ما يبدو أنه لم يحاول أحد مساعدته. وعندما تتعرف مريم على هويته، تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرار مصيري.

الفيلم من إخراج وتأليف عزيز الشناوي، وبطولة الممثلة قمر بن سلطان التي اشتهرت بمشاركتها في الفيلم القصير رقصة الفجر للمخرجة آمنة نجار، وتصوير حاتم ناشي مدير التصوير التونسي الشهير بأعمال عدة منها فيلم الرعب التونسي دشرة للمخرج عبد الحميد بوشناق، ومونتاج عمر قرقني.

عزيز الشناوي مخرج وكاتب سيناريو تونسي، درس التمثيل في استوديو الأداء المسرحي تياترو ستديو، ومضى في تعليمه في مجال إنتاج الأفلام وكتابة السيناريو في كلية الهندسة والتصميم السمعي البصري في تونس، بالإضافة إلى دراسته في معهد تريباس في كندا. قام بتوسيع معرفته بدراسة الفنون المسرحية في جامعة لييج في بلجيكا.

اختير فيلمه القصير كرينتي من إنتاج هيبنوس بيكتشرز في أكثر من 60 مهرجان وحاز على 19 جائزة مرموقة. هذا التقدير الدولي سمح له بمشاركة أعماله مع جمهور واسع. حاليًا، يقوم عزيز بالتحضيرات لفيلمه الروائي الأول، المقرر إنتاجه في عام 2024.