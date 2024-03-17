ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الونش يبدأ التأهيل بعد جراحة الصليبي

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي لخوض برنامجه التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويخضع "الونش" لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح مؤخرا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

الزمالك “الونش” فيوتشر أيمن مصطفى