بالصور.. "شعر ومديح" في أول الفعاليات الرمضانية بمكتبة مصر العامة في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، إنطلاق فعاليات الصالون الثقافى لشهر رمضان الكريم، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين بيت الشعر بالأقصر، ومكتبة مصر العامة، حيث أقيمت أول الليالي الرمضانية بالمسرح الروماني على طريق الكباش.

وتضمنت الفعاليات، فقرات بيت الشعر بقيادة بمجموعة متميزة من شعراء العامية والمداح الشيخ جابر الزهبي، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وبإشراف الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة.

حضر الصالون، كلا من محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وحسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وجمع كبير من الشباب والمرأة، وقيادات الأقصر المحلية والتنفيذية والشعبية والحزبية والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية، والشعراء والأدباء والمفكرين والمبدعين، وقادة المجتمع المدنى وأسرة المكتبة وبيت الشعر بالأقصر.

بدا الصالون الثقافي، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقرة الشعراء، ثم المديح، ثم فقرة التكريمات، وفى نهاية الصالون، تم تكريم الأسرة الأكثر تفاعلا فى الحضور.

ومن جانبه، أكد محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم الأحد، استمرار فاعليات الصالون الثقافي المقرر تقديمه طوال شهر رمضان الكريم علي المسرح الروماني لمكتبة مصر العامة بالأقصر، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع الساعة الثامنة والنصف بالتعاون مع الشركات المساهمة والمجتمع المدني، ويستضيف الصالون الثقافى الثانى ليلة فرقة نواه للمسرح يوم الثلاثاء القادم الموافق ٩ من شهر رمضان المبارك.

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