ضبط 3 أطنان ملح طعام فاسد بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة 72 محضرا بمخالفات تموينية جرى ضبطها خلال حملات مكبرة للتموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها تجاه المخالفين في إطار الحملات المكبرة للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

احالة 72 مخالفة تموينية فى الدقهلية للنيابة :

ولفت محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات اسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات بنطاق 3 مراكز ومدن شملت: الجمالية والسنبلاوين والمنصورة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه اوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي 90 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به .

كما جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجاري محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة.



وتمكنت الحملة من إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ علي 3 طن ملح طعام و10 اسطوانة غاز منزلي و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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