"التموين": إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهري مارس أبريل 2024

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (8) لسنة 2024، بشأن إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلي ابريل 2024.

وأوضح الدكتور الوزير أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

كما أكد المصيلحي حرص الوزارة على استمرار عمل كافة المخابز البلدية العاملة في انتاج الخبز البلدى المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم بكافة المناطق، والاستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال ايام الشهر الفضيل.