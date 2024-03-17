الاستعداد لمائدة إفطار تضم جميع أطياف المجتمع بجنوب سيناء

عقد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار الإعداد لمائدة إفطار المحافظة السنوية بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينتي الطور وشرم الشيخ

ويشارك في حضور المائدة كل أطياف المجتمع بجنوب سيناء من مشايخ وعواقل وموظفين وعمال.

وتابع المحافظ كل الاستعدادات لتتناسب مع كمية الحضور التي تتعدى 1000 فرد ووجه بتزويد المائدة بكل ما تحتاجه من مواد غذائية ولحوم ومشروبات وفواكه وإقامة أمسية دينية على هامش الحفل وستقام المائدة يوم الأربعاء القادم للتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة،

وقد أعطى المحافظ توجيهاته باستمرار موائد الرحمن اليومية بكل المدن وزيادة دعم مائدة الرحمن بطور سيناء لزيادة أعداد مرتاديها حتى وصل عدد الوجبات اليومية إلى 700 وجبة إفطار فضلا على مثيلاتها على السحور كما وجه بالبدء في تطوير ورفع كفاءة مسجد الصحابة بالسوق القديم من طلاءات وإنارة وفرش سجاد ليكون ذلك التطوير جاهز للافتتاح يوم الاحتفال بليلة القدر.