بالصور.. الهلال الأحمر المصري ببورسعيد يجهز 6 شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة

جهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، 6 شاحنات مساعدات إنسانية، اليوم الأحد، وذلك لإرسالها إلى أشقائنا في قطاع غزة، ضمن أول قافلة تنطلق خلال شهر رمضان المبارك من بورسعيد إلى القطاع.
أشار مهندس محمد صبحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالفرع، إلى أنه يجرى تجهيز القافلة رقم 7 التي تنطلق من خلال الفرع إلى غزة، والتي تضم 6 شاحنات مساعدات إنسانية منهم شاحنتين كراتين مواد غذائية - كراتين رمضان - كل كرتونة تضم 14 عنصر غذائي، وشاحنتين مياه معدنية، وشاحنة دقيق، وشاحنة أحذية.
وأكد على أنها تعتبر القافلة الأولى التي يجرى تجهيزها خلال شهر رمضان ضمن 3 قوافل من المنتظر أن يجهزها الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد خلال الشهر المبارك، لافتا أن محتويات القوافل تحدد بناء على الاحتياجات التي يرسلها إليهم الهلال الأحمر الفلسطيني.