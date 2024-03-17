31 مارس.. الحكم في استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه في تلحين القرآن

حجزت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف الملحن"أحمد حجازي" على حكم محكمة جنح النزهة بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 31 مارس للنطق بالحكم.

وكان الملحن أحمد حجازي في مقطع فيديو عبر مواقع الانترنت وهو يتلو آيات قرآنية لحّنها على العود، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

يذكر أن محكمة جنح النزهة قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.