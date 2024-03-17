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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

هجوم بالقنابل الحارقة يستهدف السفارة الروسية فى مولدوفا

السفارة الروسية
السفارة الروسية في مولدوفا
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أعلنت السفارة الروسية في مولدوفا، اليوم الأحد،  عن هجوم بالقنابل الحارقة يضرب مبنى السفارة.

وقالت السفارة في بيان لها: إن رجلًا ألقى قنبلتين حارقتين في باحة السفارة بالعاصمة تشيسيناو حيث يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، مؤكدًا أن الشرطة المحلية ألقت القبض على الرجل.

وقام رجل بإلقاء قنبلة حارقة والهجوم على مقر السفارة الروسية في مولدوفا، بينما قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليه ومنع وصول الأشخاص إلى مقر الحادث بشكل مؤقت، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نيكستا" التي أشارت إلى عدم وقوع إصابات.

وتجرى انتخابات الرئاسة الروسية منذ الجمعة الماضية وتنتهي اليوم الأحد بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

السفارة الروسية في مولدوفا هجوم الانتخابات الرئاسية الروسية