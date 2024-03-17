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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"مطروح الأزهرية" تحتفل بمرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية أزهر مطروح بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف
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انطلقت فعاليات احتفالية منطقة مطروح  الأزهرية، منذ قليل، بمناسبة مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، ومدير عام منطقة وعظ مطروح عبد الحكيم سلطان، وبحضور سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تشهد فعاليات الاحتفال مجموعة متنوعة من فقرات تلاوة القرآن الكريم ونشاط للخط العربي،  والإنشاد الديني لمواهب منطقة مطروح الأزهرية والوافدين، وفقرات متنوعة استعراضية وشعرية، ويشارك في فعاليات الاحتفال أربعة معاهد بإدارة مطروح التعليمية الانشاد الجماعي لطالبات معهد فتيات مطروح، والوافدين بمعهد بنين مطروح، فقرة شعرية لمعهد بنين مطروح، فقرة استعراضية للأطفال معهد مطروح النموذجي، وانشودة دينية لأطفال معهد مطروح الإبتدائي.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

احتفالية تأسيس الجامع الأزهر

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مطروح أزهر مطروح الجامع الأزهر عيد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية السكرتير العام لمحافظة مطروح اللواء أشرف إبراهيم