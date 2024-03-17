القبض على عصابة سرقة المساكن بالقليوبية

ضبطت مباحث القليوبية تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن في محافظة القليوبية، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من المواطنين بتعرض شققهم ومساكنهم للسرقة.

جرى عرض البلاغات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، وأحدهم عميل سيء النية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الشقق والمساكن عبر التسلق على مواسير الصرف الصحي.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين بعد تحديد أماكنهم وضبط بحوزتهم بعض المسروقات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات مساكن وشقق، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه والتحفظ على المسروقات.