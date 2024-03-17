مسئول أممي يصف الظروف المعيشية لسكان غزة بـ«غير الإنسانية»

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، الظروف التي يعيش في ظلها أهل غزة ويتلقون بها الرعاية الصحية، بأنها "غير إنسانية ".



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جيبرييسوس إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الأقصى، وسط غزة، حيث أوصلوا إمدادات طبية لنحو 80 ألف مريض، مشيرا إلى أن اثنين من مستودعات المستشفى لا يعملان وأصبحا يستخدمان لإيواء 7000 رجل وامرأة وطفل.



وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع..وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة أينما وجدوا ومتى كان ذلك ممكنا.