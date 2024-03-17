"مكافحة المخدرات" تواصل حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (59) قضية متنوعة ، بإجمالى عدد (72) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (62,305 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,655 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (5,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,500 كيلو جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام). عدد (46) قرص مؤثر – 500 أمبول. عدد (100) قرص ترامادول.



تنفيذ (39) حكم قضائى متنوع. كما تم ضبط ( مبلغ مالى - سيارتين – 7 دراجات نارية – 68 هاتف محمول – 23 قطعة سلاح أبيض –3 ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .