الأمم المتحدة توثق أكثر من 20 هجوما على سكان قطاع غزة منذ يناير الماضي

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنه وثق أكثر من 20 هجوما على سكان قطاع غزة منذ منتصف شهر يناير الماضي.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يلق باللوم على أي طرف في ظل الهجمات التي يتعرض لها سكان قطاع غزة الذين ينتظرون المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها".



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت أمس /السبت/ أن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وأن المجاعة تلوح في الأفق، مبينة أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة.



وارتفعت حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 31490 شهيدًا و73439 مصابا منذ بداية "طوفان الأقصى" والحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.