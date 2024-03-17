الولايات المتحدة تحقق مع شركة "ميتا" المالكة لـ"فيس بوك" في شبهة تسهيل بيع المخدرات

تحقق السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة "ميتا" المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في شبهات تورطها في تسهيل بيع مواد مخدرة بما يخالف القانون.



وقالت السلطات، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أنها أصدرت مذكرات استدعاء لإدارة "ميتا" لسؤالها إذا ما كانت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها قد سهلت أو استفادت من البيع غير القانوني للمخدرات.



وأضافت أنها طلبت سجلات تتعلق بالمخدرات موضوع الدعوة، والبيع غير المشروع لها عبر منصات شركة "ميتا".



وفي المقابل، قالت شركة "ميتا" إن بيع المخدرات غير المشروعة يتعارض مع سياسات الشركة التي تسعى لإزالة أي محتوى يدعو إلى تعاطي المخدرات أو ترويج لها.



وأضافت، في بيانها، أنها تتعاون بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة المخدرات، موضحة أنها انضمت للخارجية الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للمساعدة في منع بيع المخدرات الاصطناعية عبر الانترنت وتوعية المستخدمين بمخاطرها.