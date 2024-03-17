باكستان ترحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يدين الكراهية والتمييز ضد المسلمين

رحبت باكستان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، الذي يدين أية دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين بأغلبية ساحقة.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية ـ في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم /الأحد/ - أن القرار قدمته باكستان نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي كمتابعة لقرار الجمعية العامة رقم 76/254، الذي حدد 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا.



ووفقا للبيان، رحبت باكستان أيضا بدعوة الجمعية العامة لتعيين "مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا"، وسيكون هذا التعيين التاريخي هو الأول من نوعه والمخصص حصرا لمكافحة آفة الإسلاموفوبيا.



وقد حظي القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، بموافقة 115 دولة فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أية دولة ضده.

وأهابت الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.