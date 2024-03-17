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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بقتل عامل في مشاجرة بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل المتهم بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات سابقة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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