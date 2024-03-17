القيادة المركزية الأمريكية: تصدينا لـ5 قوارب مسيرة و3 طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها تصدت لثلاث طائرات دون طيار وخمسة قوارب مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر "إكس": "في 16 مارس، بين الساعة 7:50 صباحا و8:15 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية 'سنتكوم' في الاشتباك مع طائرة بدون طيار وتدميرها، ويفترض أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في السفن القريبة".

ونوهت سنتكوم أيضا إلى تصديها لخمس قوارب مسيّرة أيضا يوم السبت.

وقالت في بيانها: "بين الساعة 9 مساء والساعة 10:30 مساء (بتوقيت صنعاء)، دمرت القيادة المركزية الأمريكية خمس سفن سطحية بدون طيار وطائرة واحدة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".

واختتمت بيانها بالقول "تقرَّر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".