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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر

ثوران بركان في أيسلندا
ثوران بركان في أيسلندا
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قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار، السبت، للمرة الرابعة منذ ديسمبر، مطلقا حمما برتقالية اللون.

وتحذر السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة، ريكيافيك، مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية في حين أدى ثورانه، في يناير، إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.

ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، مما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا مقصدا رئيسيا لسياحة البراكين، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.

ثوران بركان آيسلندا ديسمبر