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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يوضح حجم إصابة أشرف روقا

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك
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كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الأبيض خلال مران السبت.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك في تصريحات صحفية أن "روقا" تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المران.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر، المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك محمد أشرف “روقا “ فيوتشر أيمن مصطفى