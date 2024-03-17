بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس محفل التكريس السنوي لجنود مريم

ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، محفل التكريس السنوي لجنود مريم، وذلك بمدرسة دي لاسال (الفرير)، بالظاهر.

شارك في الاحتفال الأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، وبعض الآباء الكهنة، ومسؤولو المجلس الإقليمي لجنود مريم، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من كنائس عدة.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث تحدث صاحب الغبطة في عظته الروحية حول "محفل التكريس السنوي لجنود مريم".

وأشار الأب البطريرك إلى أعمال الرحمة الإلهية “الصوم، والصلاة، والصدقة”، لأنها تمثل الله، وأنفسنا، والآخرين، مؤكدًا أهمية أن نكون رجال ونساء صلاة، على مثال القديسة مريم.

وعقب الذبيحة الإلهية، أهدى المجلس الإقليمي لجنود مريم، هدية تذكارية إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفاءً بالعيد الحادي عشر للتنصيب البطريركي له، كذلك، لدعمه المستمر لخدمة جنود مريم بمصر.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم البطريرك، للفرير جورج عبس، مدير مدرسة دي لاسال (الفرير)، بالظاهر، تقديرًا لاستضافة المدرسة الحفل السنوي لجنود مريم، كل عام، وتسلمتها نيابة عنه الأخت فيفي سمعان.

وعقب التكريم، ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك تجديد الوعد المريمي، بمشاركة الآباء الكهنة، وجميع الحاضرين. واختتم محفل التكريس السنوي لجنود مريم لهذا العام، بتطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة أمنا مريم العذراء.

الجدير بالذكر محفل التكريس السنوي لجنود مريم، لهذا العام، أقيم بتشريف المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، بفرقه، والمجلسين المحليين: "مريم سيدة" الرسل"، "ومريم أم الفادي"