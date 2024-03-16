بالصور.. "البوابة نيوز" تنشر كواليس مسلسل العتاولة.. وأبطال العمل: سعداء بالنجاح

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا والنجمة زينة تصوير مشاهد العمل الدرامي خارج مصر وخاصة في دولة لبنان.

ويتسارع صناع العمل من الانتهاء من باقي المشاهد في أسرع وقت، وخصت النجمة زينة "البوابة نيوز" بصور حصرية من "ميكينج" العمل خلال تصوير بعض المشاهد.

وأوضحت زينة من لبنان، أن المسلسل لاقى إعجابا كبيرا وتفاعلا ضخما خلال عرض أولى الحلقات، مشيرة إلى أنها سعيدة بردود الفعل على المسلسل.

الجدير بالذكر أن النجمين أحمد السقا وزينة قدما لوناً شعبيا ًمختلفًا عن أي عمل سبق من قبل وتجمعهما قصة حب تدور من خلالها محاور المسلسل وحقق العمل ردود أفعال واسعة علي السوشايل ميديا منذ بداية عرضه وخاصة خلال الساعات الماضية بعد حلقة اعتراف زينة بحبها لأحمد السقا خلال أحداث العمل مما جعل رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع المشهد.

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته أحمد السقا، زينة، طارق لطفي،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

كواليس مسلسل العتاولة