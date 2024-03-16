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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. تسليم 6 طن لحوم من الأوقاف المصرية لأهالي غزة

مساعدات الأوقاف المصرية
مساعدات الأوقاف المصرية لأهالي غزة
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سلمت وزارة الأوقاف اليوم السبت، دفعة جديدة عبارة عن ٦ طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.
وأكدت الوزارة، أنه يصل إجمالي ما تم تقديمه لأهالي غزة ٧٠ طنًا من لحوم الإطعام و ٣٢٠ طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف لأهالي غزة  أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.
وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في مساعدة أهالي غزة في ضوء خطة وجهود الدولة المصرية في ذلك.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تخصص جانبًا من متحصلات صكوك الإطعام لأهالي غزة .

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أهالي غزة صكوك الإطعام وزارة الأوقاف