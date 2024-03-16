اختفاء مايان السيد يكشف لنور النبوي الجانب الخفي من شخصيتها في إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم ، اختفاء مايان السيد فجأة، لتثير تساؤلات من حولها وعلى رأسهم نور النبوي، الذي تعلق بها، حول سر اختفائها، فيقرر الذهاب إلى بيتها للسؤال عنها، ليكتشف جانباً آخر من شخصيتها.

بالحديث مع صديقتها يعرف مروان (نور النبوي) أن مادي (مايان السيد) تعاني من نوبات اكتئاب تجعلها تختفي تماماً عن الأنظار وتنزوي على نفسها في البيت لكي لا تضطر للتعامل مع الناس، وبالحديث مع مادي يعرف مروان أنها تعاني من اضطراب ثنائي القطب Bipolar، وأنها تعالجه بالأدوية المخصصة لذلك.

هذا الجانب من شخصية مادي عكس تماماً ما تبدو عليه أمام الناس، حيث تلفت النظر إليها دائماً بشخصيتها القوية والمرحة المنفتحة على العالم، والتي تبدو مستهترة ولا تعير أحداً أو شيئاً أي اهتمام، بينما يبدو أنها تصدر هذا الوجه أمام الناس لتخفي وراءه ما تعانيه من اضطرابات نفسية تعود لأيام الطفولة وبسبب طريقة تربيتها وإهمالها كونها بنت وحيدة وسط أربعة أولاد. وهي التفاصيل التي اعترفت بها مادي إلى مروان ما جعله يتعاطف معها.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

المسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.