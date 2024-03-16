"الجارديان": آمال الهدنة بغزة ترتفع بعد تخلي حماس عن بعض مطالبها

من المتوقع أن يصل المفاوضون الإسرائيليون إلى قطر، يوم غد الأحد، وسط جهود جديدة مكثفة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة مؤقتا على الأقل، بعد أن تخلت حركة حماس عن بعض من مطالبها الرئيسية لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم السبت.

تأتي تلك التطورات فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، إنه وافق على خطط لشن هجوم عسكري على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة، وهي آخر معقل رئيسي لحماس ولكنها الآن موطن لأكثر من مليون شخص، معظمهم نازحون من أماكن أخرى في المنطقة.

وأبدت حماس مرونة كبيرة مع استمرار ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة وسط تصاعد الغضب العالمي ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال وصل إلي 31490 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.